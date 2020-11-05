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Калужский министр образования прокомментировал информацию о продлении каникул и переходе на дистант

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство просвещения России.
Опубликовано: 05.11.2020 17:01 6 2763
Калужский министр образования прокомментировал информацию о продлении каникул и переходе на дистант

В четверг, 5 ноября, министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ провел очередной прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». Значительная часть вопросов калужан касалась ситуации с коронавирусом: Будут ли продлены каникулы? Ждать ли перехода на дистанционное обучение?

- Мы проучились уже целую первую четверть. Это был непростой период нашей деятельности, - подчеркнул Аникеев. - Мы работали в непростых санитарно-эпидемиологических условиях.  Но тем не менее система образования региона с честью выдержала эти испытания. И у нас нет сейчас оснований говорить о том, что у нас есть какие-то предпосылки для перехода на дистанционное обучение тотально и так далее.

По словам министра, ситуация разнится в районах Калужской области.

- У нас есть районы благополучные, и есть территории и школы неблагополучные в эпидемиологическом отношении, - пояснил Аникеев. - Как я уже сказал, период первой четверти мы прожили достаточно спокойно, несмотря на то, что у нас были школы, где болело большое количество учителей. Но что касается детской заболеваемости, то я не могу назвать ее высокой.

По информации министерства образования и науки, в некоторых школах ковидом болеет по одному-два ребенка.

- В этих классах сразу же принимались меры, классы закрывались на карантин и переводились на дистанционное обучение, - подчеркнул министр. - Гораздо сложнее была ситуация по ОРВИ и гриппу, когда болело большее количество детей, и мы тоже закрывали эти классы на дистанционное обучение. Но самое большое количество классов в области, которое было закрыто на карантин и переведено на дистант, - это было в середине октября и составляло 15 классов. Обращаю ваше внимание, что всего в Калужской области обучается 5500 классов. Гораздо сложнее была ситуация в отдельных школах по заболеваемости педагогов. У нас были школы, в которых болели ОРВИ, гриппом около половины педагогов, более половины учителей. И мы тоже по этим школам принимали меры. Две школы у нас было закрыто на карантин в течение двух недель. И в трех школах были объявлены досрочные каникулы. Тотального закрытия школ нет, и я не вижу такой глобальной опасности. 

Аникеев подчеркнул, что по школам с большим количеством болеющих педагогов будут приниматься точечные решения.

- Если вдруг мы примем решение, что каникулы будут продлены по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации, все вы будете об этом своевременно проинформированы, - отметил также глава регионального министерства образования и науки.

Напомним, со 2 по 8 ноября в Калужской области проходят осенние школьные каникулы.

В четверг, 5 ноября, в Калужской области зафиксировано 127 новых случаев коронавируса – это повторение абсолютного рекорда, установленного 21 мая.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: министерство просвещения России.
Опубликовано: 05.11.2020 17:01 6 2763
Тэги: коронавирус образование александр аникеев школа
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