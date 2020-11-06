В Калужской области подтверждены три новые смерти от коронавируса

В Калужской области за последние сутки еще три человека умерли от коронавируса. Общее число жертв эпидемии достигло 89, сообщили KP40 в пятницу, 6 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 129 человек заразились коронавирусом. Это максимальное число заболевших за все время пандемии. Общее количество заболевших достигло 12 672 человека.

Еще 110 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 9 622 жителя Калужской области.

Лечиться продолжает 2 961 калужанин.

По всей России за последние сутки выявили 20 582 новых случая коронавируса. Это тоже рекорд. За весь период - 1 733 440. Вылечились – 1 296 124, умерли – 29 887.

Официальные данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в Калужской области на 6 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил подробности о поставках лекарств от коронавируса в аптеки области.

В пятницу также стало известно, что каникулы в школах Калуги и Обнинска продлены до 15 ноября.

Тем временем

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