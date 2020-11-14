Калужский вуз опроверг переход на дистанционное обучение

В четверг министерство образования и науки Калужской области объявило об окончании каникул в школах. Дети вернутся к учебе 16 ноября. В то же время минобр сообщал, что два федеральных вуза в Калуге и Обнинске - КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана и ИАТЭ НИЯУ МИФИ – с 16 ноября переходят на дистанционное обучение. Однако вечером в пятницу появилась новая информация.

- С понедельника университет продолжает работать в обычном очном режиме. Все пары по расписанию! – такое сообщение опубликовано в официальном сообществе калужской «Бауманки» в «ВКонтакте».

В соцсетях появилось множество возмущенных комментариев студентов, которые хотели бы учиться из дома. На них отреагировали в министерстве образования и науки.

- КФ МГТУ следует указаниям своего федерального руководства, - пояснили там. - Возможно, что эти указания поменялись, но у нас информации об этом нет. Поэтому пока мы можем сказать только то, что уже говорили ранее - КФ МГТУ с 16 ноября на дистанционном обучении.

От ИАТЭ НИЯУ МИФИ никакой информации пока не поступало.

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