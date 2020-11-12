В Калужской области школы возобновят работу 16 ноября, два вуза переходят на дистанционное обучение

С 16 ноября в школах Калужской области возобновится учеба в очном формате. Такое решение было принято в четверг на заседании регионального оперативного штаба, сообщает областное министерство образования и науки

- Перевод школ на дистанционное обучение не планируется, - заявили в министерстве.

Напомним, со 2 по 8 ноября у школьников проходили плановые осенние каникулы. Затем в Калуге, Обнинске, Боровском, Мещовском и Мосальском районах их продлили еще на неделю, с 9 по 15 ноября, из-за большого количества учителей, которые болеют коронавирусом. За эти две недели ситуация улучшилась.

В то же время два вуза в Калуге и Обнинске продолжат учебу в дистанционной форме, сообщили в министерстве образования и науки. Речь идет о калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана и обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Решение принято федеральном руководством данных учебных заведений.

- В остальных высших учебных заведения региона обучение продолжится в традиционной форме, - рассказали в региональном минобре.