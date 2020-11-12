В Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом

В Калуге прорабатывается вопрос открытия call-центра, который будет заниматься поддержкой пациентов, проходящих амбулаторное лечение от коронавируса. Об этом шла речь 11 ноября на встрече главы городского самоуправления Юрия Моисеева и заместителя министра здравоохранения Ильи Совакова. По телефону также можно будет получить информацию о состоянии родственников, находящихся на лечении в стационарах.
Как отмечает пресс-служба городской Думы, калужане чаще начали жаловаться, что не могут связаться с лечащим учреждением и узнать о состоянии родственников, находящихся на лечении в медицинских организациях.
Помимо создания call-центра, в Минздраве прорабатывают следующие вопросы для улучшения ситуации с доступом к информации:
Напомним, 11 ноября в Калужской области установлен рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки – 139 новых случаев. На лечении остаются 3044 человека. Около половины из них – амбулаторно.
Тем временем
Кто и как в Калужской области может открыть больничный удаленно. Подробности.
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