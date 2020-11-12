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В Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2020 10:12 0 374
В Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом

В Калуге прорабатывается вопрос открытия call-центра, который будет заниматься поддержкой пациентов, проходящих амбулаторное лечение от коронавируса. Об этом шла речь 11 ноября на встрече главы городского самоуправления Юрия Моисеева и заместителя министра здравоохранения Ильи Совакова. По телефону также можно будет получить информацию о состоянии родственников, находящихся на лечении в стационарах.

Как отмечает пресс-служба городской Думы, калужане чаще начали жаловаться, что не могут связаться с лечащим учреждением и узнать о состоянии родственников, находящихся на лечении в медицинских организациях.

Помимо создания call-центра, в Минздраве прорабатывают следующие вопросы для улучшения ситуации с доступом к информации:

  • на сайтах больниц представлены номера телефонов, со вчерашнего дня увеличено время работы служб, которые отвечают на телефонные звонки;
  • в больнице скорой медицинской помощи предусмотрено общение с заведующим отделением, можно позвонить и узнать о состоянии родственников;
  • в больнице «Сосновая роща» увеличено время работы информационных служб, в том числе и по выходным дням;
  • в инфекционной больнице и областной больнице также есть городские и сотовые телефоны, по которым предоставляется информация.
  • в случае, если проблемы все же возникли, можно обратиться в официальные группы Минздрава в соцсетях с личным сообщением для решения вопроса.

Напомним, 11 ноября в Калужской области установлен рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки – 139 новых случаев. На лечении остаются 3044 человека. Около половины из них – амбулаторно.

Тем временем

Кто и как в Калужской области может открыть больничный удаленно. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2020 10:12 0 374
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение илья соваков юрий моисеев
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