Калужский минздрав рассказал, кто и как может открыть больничный удаленно

Коронавирусная пандемия этой осенью, наложившись на сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, превратила в ад жизнь не только медиков и больных ковид, но и тех пациентов, кто подхватил обычную простуду.

К нам в редакцию обратился калужанин, который столкнулся с проблемой оформления больничного листа. Вот какую историю он нам рассказал.

- Поднялась температура до 38,5 градуса. Вызванный на дом врач поставил диагноз ОРЗ и выписал больничный на 4 дня, – рассказывает наш читатель Валерий. – Назначил лечение противовирусными и антибиотиками. За день до окончания срока действия больничного, мне стало лучше. Но идти в поликлинику «Сосновая роща», к которой приписан, не очень хотелось, был наслышан о том, что там сейчас творится. Решил позвонить и узнать, можно ли дистанционно закрыть боллисток? Но дозвониться за целый день так и не смог, линия была перегружена. Пришлось все же идти туда.

Оказалось, что мой врач заболел, да и вообще на всю поликлинику только один терапевт на ногах, - продолжает свой рассказ Валерий. – А народу – вал. Простоял в очереди два с половиной часа и мне так поплохело за это время, температура опять поднялась, и врач мне больничный не закрыл, а продлил еще на три дня.

К этому сроку мне снова стало получше, снова попытался узнать по телефону, можно ли закрыть больничный без визита в поликлинику, но дозвониться снова не смог. Пришлось опять идти ногами. В этот раз в очереди я пробыл четыре с половиной часа, два из которых провел на ногах – все сидячие места были заняты! Передо мной было человек 20, и пока ждал, за мной очередь заняли еще около пятидесяти таких же больных как я.

Несмотря на то, что мне, как и в прошлый раз, стало очень хреново, больничный я продлевать не стал, а просто закрыл его, чтобы больше не возвращаться в этот ад. Терапевт, бедняга, стеклянными как у зомби глазами посмотрел сквозь меня и выписал с больничного без вопросов. Хорошо хоть за боллистком стоять в очереди не пришлось, - его сейчас в электронном виде через госуслуги можно получить, - иначе точно прямо там, в поликлинике и остался. А так, пусть еле-еле, но все же дополз до дома, рухнул в кровать без сил и еще 5 дней долечивался. Слава Богу поправился и после Дня народного единства вышел на работу огурцом.

- Но вот чего я не понимаю, так это зачем было и меня, и терапевтов, так мучить? – говорит в заключение Валерий. – Неужели нельзя на неделю больничный выписать и не заставлять таскаться по больнице в период пика ажиотажа? Или какую-нибудь горячую линию открыть, чтоб по телефону продлевать-закрывать больничный?

Мы попросили минздрав ответить на эти вопросы. Как выяснилось, выставлять какие-то минимальные сроки, на которые человека надо отправлять на больничный, чиновники от медицины не имеют права. Это прерогатива исключительно лечащего врача. Только он по состоянию пациента имеет право решить, какой срок человек должен провести на боллистке и на какие сроки его продлевать.

Вместе с тем, в некоторых случаях в период пандемии открыть больничный можно и удаленно, без визита к врачу или вызова его на дом.

- Больничный дистанционно открывается двум категориям граждан, - говорит по этому поводу заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Первая – калужане старше 65 лет. Они просто пишут заявление в отдел кадров по месту работы. В государственных учреждениях это произойдет дистанционно, как отработают данную ситуацию в коммерческих организациях - пока сказать сложно. Но самое главное, что работающему пенсионеру не нужно ходить в поликлинику, чтобы открыть больничный лист. Всю эту процедуру сделают за него сотрудники отдела кадров.

Здесь все достаточно просто. Звоним *040. Говорим, что нужно выписать больничный для граждан 65+. И его дистанционно открывают.

Второй вариант. Например, у калужанки Петровой выявлен COVID-19, с ней совместно проживает муж и совершеннолетний ребенок. Информацию Роспотребнадзор передает в поликлинику и, если одному из контактных лиц нужен больничный, он открывается.

Тут стоит отметить очень важный момент. Больничный открывается с даты забора мазка. То есть сдали анализ в понедельник, результат пришел через несколько дней в Роспотребнадзор, потом вы созвонились с поликлиникой. Это время все идет в учет больничного. Еще раз повторюсь, больничный открывается с момента забора мазка. Это также определяется постановлением Роспотребнадзора, в зависимости от того, кого они включат в круг контактных лиц больного ковид.

Бывают ситуации, когда люди пытаются получить больничный лист неправомерно. Говорят, например, что ездили каждый день в троллейбусе с заболевшим COVID-19, плохо себя чувствуют, просят дать больничный. Так не получится. Нельзя получить себе оплачиваемый двухнедельный отпуск. Роспотребнадзор проводит исследование эпидемиологического очага, выясняет, с кем человек был в контакте. И только лица из их списка имеют право получить больничный дистанционно.

Еще один важный момент. Если вам позвонят сотрудники Роспотребнадзора и будут выяснять круг контактных лиц, никого не забудьте. Бабушки зачастую не указывают внуков, которые приходили на выходных. Дедушки забывают про друзей, забегавших на пару минут, и т.п.

Еще мы несколько раз сталкивались с ситуацией, когда родители проживают раздельно. Предположим, мама заболела, ребенок с температурой уезжает на выходные к отцу. Мама, когда ее опрашивают сотрудники Роспотребнадзора, про бывшего мужа забывает. Это свежий пример из нашей практики.

- То есть не любой гражданин, который считает, что контактировал с больным COVID-19 может оформить себе больничный дистанционно?

- Конечно нет. В каждом конкретном случае решение об уходе здорового человека без признаков заболевания на больничный определяется только постановлением Роспотребнадзора.

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