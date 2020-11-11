$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 11 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.11.2020 16:44 2 2127
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 11 ноября

В Калужской области в среду, 11 ноября, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 13 348 человек.

За последние сутки выздоровели 266 жителей нашего региона. Это тоже абсолютный рекорд за одни сутки. Всего с болезнью справились 10 211 калужан.

В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остаются 3044 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 1234 (-19 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 254 (-24),
  • Обнинск – 187 (-20),
  • Людиновский район – 176 (-26),
  • Кировский район – 168 (+1),
  • Козельский район – 160 (+5),
  • Дзержинский район – 152 (-11),
  • Малоярославецкий район – 126 (-4),
  • Жуковский район – 104 (-2),
  • Бабынинский район – 97 (-5),
  • Медынский район – 83 (-4),
  • Сухиничский район – 63 (-6),
  • Жиздринский район – 39 (-3),
  • Юхновский район – 33 (-1),
  • Мещовский район – 31 (-1),
  • Ферзиковский район – 27 (-3),
  • Спас-Деменский район – 19 (-2),
  • Износковский район – 18 (-1),
  • Перемышльский район – 15 (+1),
  • Хвастовичский район – 13 (+1),
  • Мосальский район - 11 (0),
  • Думиничский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 9 (0),
  • Куйбышевский район – 6 (0),
  • Ульяновский район – 6 (-1),
  • Тарусский район – 3 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест. Он появится на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

Также глава региона рассказал, будут ли в Калужской области вводить ограничения по примеру Москвы.

Тем временем

В Калужской области заболевшие коронавирусом медики не получили выплаты на 350 тысяч рублей. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.11.2020 16:44 2 2127
Тэги: коронавирус статистика здравоохранение владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
МегаФон инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Сервис для сокращения ссылок
Черная пятница в 2020 году
Качественный ремонт всех моделей iPhone

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru