В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 11 ноября

В Калужской области в среду, 11 ноября, подтвердили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 13 348 человек.

За последние сутки выздоровели 266 жителей нашего региона. Это тоже абсолютный рекорд за одни сутки. Всего с болезнью справились 10 211 калужан.

В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остаются 3044 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1234 (-19 к предыдущему дню),

Боровский район – 254 (-24),

Обнинск – 187 (-20),

Людиновский район – 176 (-26),

Кировский район – 168 (+1),

Козельский район – 160 (+5),

Дзержинский район – 152 (-11),

Малоярославецкий район – 126 (-4),

Жуковский район – 104 (-2),

Бабынинский район – 97 (-5),

Медынский район – 83 (-4),

Сухиничский район – 63 (-6),

Жиздринский район – 39 (-3),

Юхновский район – 33 (-1),

Мещовский район – 31 (-1),

Ферзиковский район – 27 (-3),

Спас-Деменский район – 19 (-2),

Износковский район – 18 (-1),

Перемышльский район – 15 (+1),

Хвастовичский район – 13 (+1),

Мосальский район - 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Барятинский район – 9 (0),

Куйбышевский район – 6 (0),

Ульяновский район – 6 (-1),

Тарусский район – 3 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 11 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест. Он появится на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

Также глава региона рассказал, будут ли в Калужской области вводить ограничения по примеру Москвы.

Тем временем

В Калужской области заболевшие коронавирусом медики не получили выплаты на 350 тысяч рублей. Подробности.

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