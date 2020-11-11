В Калужской области заболевшие коронавирусом медики не получили выплаты на 350 тысяч рублей

В Мещовске пять сотрудников «Центральной межрайонной больницы №5» заразились коронавирусом, но положенных медикам страховых выплат не получили, сообщили в среду, 11 ноября, в прокуратуре Калужской области.

- Вопреки требованиям Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 695, администрацией медицинской организации не исполнена обязанность по незамедлительному созданию врачебной комиссии для расследования страхового случая, по результатам которого устанавливается причинно-следственная связь заражения COVID-19 с исполнением служебных обязанностей, - отмечают в прокуратуре.

В итоге сотрудники больницы не получили около 350 тысяч рублей. Выплаты положены тем работникам, которые заразились ковидом на рабочем месте.

- В целях устранения нарушений прав медицинских работников прокуратурой главному врачу ГБУЗ КО «ЦМБ №5» внесено представление, которое находится на рассмотрении, - пояснили в прокуратуре. - Устранение нарушений прав медиков находится на контроле.

Как мы уже рассказывали, 11 ноября в Калуге и Калужской области установлены рекорды по дневному приросту заболевших коронавирусом и количеству выздоровевших за сутки.

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