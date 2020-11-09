В Калуге построят новый коронавирусный госпиталь на 1000 мест

Инфекционная больница на Грабцевском шоссе в Калуге.

В Калуге на территории областной инфекционной больницы на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь на 1000 мест для лечения больных коронавирусом. В понедельник, 9 ноября, на своих страницах в соцсетях об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Приняли решение - строить специальный госпиталь для лечения больных с коронавирусом на территории областной инфекционной больницы. Планируем, что он сможет принять до 1000 пациентов, - подчеркнул Шапша. - Построить его надо оперативно. Есть проекты быстровозводимых сооружений, есть технологии, есть площадка.

Глава региона дал поручение в течение недели проработать этот вопрос, в том числе финансовую составляющую. Организовать данную работу глава региона поручил своим заместителям – Ольге Ивановой и Константину Горобцову совместно с министерством здравоохранения региона.

- Коронавирус – это надолго. – подчеркнул Шапша. - Но другие болезни при этом никуда не делись, и их надо лечить, оказывать калужанам плановую медпомощь в полном объеме. Строительство госпиталя позволит нам на высоком уровне оказывать помощь больным с коронавирусом, не перепрофилируя для этого койки в других медицинских учреждениях.

Ранее, напомним, на совещании в правительстве, которое провел Владислав Шапша, сообщили, что в Калужской области развернут новые койки для больных ковидом. На данный момент в регионе есть 2096 мест для больных ковидом.

9 ноября в нашей области установлен абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом - 138 новых случаев. На лечении остаются 3109 человек. Около половины из них госпитализировано по решению врачей.

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