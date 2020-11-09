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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 9 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 09.11.2020 16:11 0 1644
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 9 ноября

В Калужской области в понедельник, 9 ноября, подтвердились 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Эо абсолютный рекорд по дневному приросту зараженных за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 13 073 человек.

За последние сутки выздоровел 91 пациент. Всего с болезнью справились уже 9875 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 89 калужан. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 3109 человек. Ситуация по районам на сегодня:

  • Калуга – 1224 (-17 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 275 (+10),
  • Обнинск – 201 (+13),
  • Людиновский район – 199 (-1),
  • Кировский район – 166 (+6),
  • Дзержинский район – 161 (+4),
  • Козельский район – 154 (+10),
  • Малоярославецкий район – 128 (+9),
  • Жуковский район – 103 (+5),
  • Бабынинский район – 97 (+1),
  • Медынский район – 93 (+5),
  • Сухиничский район – 69 (0),
  • Жиздринский район – 33 (0),
  • Мещовский район – 32 (0),
  • Юхновский район – 31 (0),
  • Ферзиковский район – 30 (+1),
  • Спас-Деменский район – 21 (-1),
  • Износковский район – 20 (+1),
  • Перемышльский район – 12 (-2),
  • Хвастовичский район – 12 (-1),
  • Мосальский район - 11 (+1),
  • Думиничский район – 10 (+1),
  • Барятинский район – 8 (0),
  • Ульяновский район – 7 (0),
  • Куйбышевский район – 6 (0),
  • Тарусский район – 6 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 ноября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 ноября 2020 года.

Ранее, напомним, на совещании в правительстве, которое провел губернатор Владислав Шапша, сообщили, что в Калужской области развернут новые койки для больных ковидом.

Тем временем

В Калуге проверили, как соблюдается масочный режим в ночных клубах и ресторанах. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 09.11.2020 16:11 0 1644
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
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