За сутки в Калужской области 138 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области ещё 138 человек заразились коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд дневного прироста пациентов. Предыдущий (135) был установлен накануне. Общее количество заболевших достигло 13 073, сообщили KP40 в понедельник, 9 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечился от коронавируса еще 91 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 9 875 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 89 человек из Калужской области.

По всей России за последние сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса. Это также абсолютный рекорд. За весь период - 1 796 132. Вылечились – 1 335 141, умерли – 30 793.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 9 ноября 2020 года.

Ранее, напомним, на совещании в правительстве, которое провел губернатор Владислав Шапша, сообщили, что в Калужской области развернут новые койки для больных ковидом.

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