За сутки в Калужской области 135 человек заразились коронавирусом

В воскресенье, 8 ноября, в Калужской области подтвердились 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 12 935 человек.

За последние сутки выздоровели 19 пациентов. Всего с болезнью справились уже 9784 жителей региона.

В списке умерших по-прежнему 89 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.

На лечении остаются 3062 человека.

Ситуация по районам на сегодня:

Калуга – 1241 (+37 к предыдущему дню),

Боровский район – 265 (+12),

Людиновский район – 200 (+4),

Обнинск – 188 (+11),

Кировский район – 160 (+3),

Дзержинский район – 157 (+12),

Козельский район – 144 (+9),

Малоярославецкий район – 119 (+2),

Жуковский район – 98 (+3),

Бабынинский район – 96 (+7),

Медынский район – 88 (0),

Сухиничский район – 69 (+1),

Жиздринский район – 33 (+1),

Мещовский район – 32 (+1),

Юхновский район – 31 (+2),

Ферзиковский район – 29 (+2),

Спас-Деменский район – 22 (+3),

Износковский район – 19 (+4),

Перемышльский район – 14 (+2),

Хвастовичский район – 13 (+1),

Мосальский район - 10 (0),

Думиничский район – 9 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Ульяновский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 6 (0),

Тарусский район – 6 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2020 года.