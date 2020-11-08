За сутки в Калужской области 135 человек заразились коронавирусом

В воскресенье, 8 ноября, в Калужской области подтвердились 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Число заболевших выросло до 12 935 человек.
За последние сутки выздоровели 19 пациентов. Всего с болезнью справились уже 9784 жителей региона.
В списке умерших по-прежнему 89 калужанина. Новых смертей не зафиксировано.
На лечении остаются 3062 человека.
Ситуация по районам на сегодня:
- Калуга – 1241 (+37 к предыдущему дню),
- Боровский район – 265 (+12),
- Людиновский район – 200 (+4),
- Обнинск – 188 (+11),
- Кировский район – 160 (+3),
- Дзержинский район – 157 (+12),
- Козельский район – 144 (+9),
- Малоярославецкий район – 119 (+2),
- Жуковский район – 98 (+3),
- Бабынинский район – 96 (+7),
- Медынский район – 88 (0),
- Сухиничский район – 69 (+1),
- Жиздринский район – 33 (+1),
- Мещовский район – 32 (+1),
- Юхновский район – 31 (+2),
- Ферзиковский район – 29 (+2),
- Спас-Деменский район – 22 (+3),
- Износковский район – 19 (+4),
- Перемышльский район – 14 (+2),
- Хвастовичский район – 13 (+1),
- Мосальский район - 10 (0),
- Думиничский район – 9 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Ульяновский район – 7 (0),
- Куйбышевский район – 6 (0),
- Тарусский район – 6 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2020 года.