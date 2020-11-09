В Калужской области создадут 290 новых коек для больных коронавирусом

В Калужской области в ближайшие 10 дней планируется на 14% увеличить количество коек для больных коронавирсом. К существующим 2096 добавят еще 290. Основная часть из них появится в Калуге – в клинической больнице №4 и детской городской больнице, сообщил в понедельник, 9 ноября, на заседании областного правительства министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ.

Сейчас от коронавируса в нашем регионе лечится 3200 человек. Более половины из них госпитализировано. Свободными остаются 416 мест в палатах.

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, в нашем регионе обновлен рекорд по дневному приросту больных коронавирусом – 135 новых случаев.

Тем временем

Калуга, Обнинск и еще три района Калужской области продлили осенние каникулы. Подробности.

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