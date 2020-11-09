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В ночных заведениях Калуги нашли нарушителей масочного режима

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2020 12:46 0 239
В ночных заведениях Калуги нашли нарушителей масочного режима

В понедельник, 9 ноября, управление административно-технического контроля Калужской области рассказало о результатах проверки ресторанов и ночных клубов Калуги. Как мы ранее рассказывали, в нашем регионе им не запрещали работать после 23:00, однако посетители должны соблюдать масочный режим. Кроме того, ночные заведения должны вести регистрацию клиентов.

В ходе ночного рейда было проверено 16 объектов в Калуге. И в большинстве из них соблюдают установленные из-за коронавируса правила. Посетителей без масок обнаружили лишь на танцполе в кафе «Виктория» и в боулинге «Премьер», отмечают в управлении административно-технического контроля. Виновникам грозят штрафы.

- В настоящее время в Калужской области, в отличие от других регионов, не введён полный запрет на работу в ночное время предприятий общепита и организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, - подчеркнул начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ. - Однако это объекты с высоким риском распространения Covid-19, с большим скоплением людей, где все сотрудники и посетители должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать жесткие ограничения и санитарные нормы. Наше управление административно-технического контроля, как уполномоченный орган власти Калужской области, с момента введения режима повышенной готовности проводит на постоянной основе контрольные и профилактические мероприятия по соблюдению установленных правил и ограничений на объектах торговли, общественного питания, общественного транспорта, такси.

Аналогичные профилактические рейды прошли в Обнинске и Кирове.

Фото из ночных заведений Калуги.

Тем временем

В Калужской области 9 ноября установлен абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2020 12:46 0 239
Тэги: коронавирус общество статистика станислав орехов
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