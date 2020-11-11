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Губернатор Калужской области высказался о введении ограничений по примеру Москвы

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.11.2020 16:15 3 9206
Губернатор Калужской области высказался о введении ограничений по примеру Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января ввел в столице ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Студентов там отправили на удаленку, общепиту запретили работать после 23:00, а все массовые мероприятия, в том числе и на Новый год, отменены. Будут ли подобные ограничения в Калужской области и нет ли опасности в том, что на праздники москвичи поедут в Калугу?

В среду, 11 ноября, ситуацию ресурсу obninsk.name прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

По его словам, каждый год на новогодних каникулах областной центр посещают не только москвичи, но и жители Тульской, Брянской и других областей. Так что гости были бы у нас вне зависимости от того, является ли Калуга новогодней столицей или нет.

Что касается дополнительных мер безопасности, то, по мнению главы региона, мэр Москвы ввел их ввиду того, что этого требовало ухудшение эпидемиологической обстановки.

Как отметил Шапша, в Калужской области принимать подобные решения также будут исходя из текущей ситуации. Пока что удается обходиться без ужесточения мер безопасности, но, если потребуется — решение не заставит себя ждать.

Напомним, 11 ноября в Калужской области зафиксирован абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом за сутки.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.11.2020 16:15 3 9206
Тэги: коронавирус общество владислав шапша здравоохранение статистика
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