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Калужский Минздрав рассказал об опасности приема антибиотиков при коронавирусе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2020 19:32 6 1727
Калужский Минздрав рассказал об опасности приема антибиотиков при коронавирусе

Врачи призывают больных коронавирусом не заниматься самолечением и не назначать себе антибиотики. Вечером во вторник, 10 ноября, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало мнение на этот счет главного микробиолога и специалиста по антимикробной резистентности Минздрава России Романа КОЗЛОВА.

- Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19, - подчеркивает Козлов. - Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции.

Он отмечает, что, по данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях.

- Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем, - уверен специалист. - Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям. Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения самостоятельно, без рецепта врача. Это может привести к серьезным неблагоприятным последствиям для вашего здоровья. В случае же, если врач назначил Вам антибиотики, пожалуйста, четко следуйте его рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения.

Напомним, на 10 ноября в Калужской области зафиксировано 13 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечиться сейчас продолжает 3171 человек. Около половины пациентов госпитализировано.

Тем временем

Главный инфекционист региона Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски. Подробности. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2020 19:32 6 1727
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение роман козлов
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