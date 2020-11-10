В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 10 ноября

В Калужской области во вторник, 10 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 209 человек.

За последние сутки выздоровели 70 пациентов. Всего с болезнью справились уже 9945 жителей региона.

В списке умерших теперь 93 калужанина. За сутки подтверждены четыре новых случая. Все они - в Калуге.

На лечении остается 3171 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1253 (+29 к предыдущему дню),

Боровский район – 278 (+3),

Обнинск – 207 (+6),

Людиновский район – 202 (+3),

Кировский район – 167 (+1),

Дзержинский район – 163 (+2),

Козельский район – 155 (+1),

Малоярославецкий район – 130 (+2),

Жуковский район – 106 (+3),

Бабынинский район – 102 (+5),

Медынский район – 87 (-6),

Сухиничский район – 69 (0),

Жиздринский район – 42 (+9),

Юхновский район – 34 (+3),

Мещовский район – 32 (0),

Ферзиковский район – 30 (0),

Спас-Деменский район – 21 (0),

Износковский район – 19 (-1),

Перемышльский район – 14 (+2),

Хвастовичский район – 12 (0),

Мосальский район - 11 (0),

Думиничский район – 10 (0),

Барятинский район – 9 (+1),

Ульяновский район – 7 (0),

Куйбышевский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2020 года.

9 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест. Он появится на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

Тем временем

Главный инфекционист региона Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски. Подробности.

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