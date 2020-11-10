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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 10 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2020 14:59 0 1652
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 10 ноября

В Калужской области во вторник, 10 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 209 человек.

За последние сутки выздоровели 70 пациентов. Всего с болезнью справились уже 9945 жителей региона.

В списке умерших теперь 93 калужанина. За сутки подтверждены четыре новых случая. Все они - в Калуге.

На лечении остается 3171 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 1253 (+29 к предыдущему дню),
  • Боровский район – 278 (+3),
  • Обнинск – 207 (+6),
  • Людиновский район – 202 (+3),
  • Кировский район – 167 (+1),
  • Дзержинский район – 163 (+2),
  • Козельский район – 155 (+1),
  • Малоярославецкий район – 130 (+2),
  • Жуковский район – 106 (+3),
  • Бабынинский район – 102 (+5),
  • Медынский район – 87 (-6),
  • Сухиничский район – 69 (0),
  • Жиздринский район – 42 (+9),
  • Юхновский район – 34 (+3),
  • Мещовский район – 32 (0),
  • Ферзиковский район – 30 (0),
  • Спас-Деменский район – 21 (0),
  • Износковский район – 19 (-1),
  • Перемышльский район – 14 (+2),
  • Хвастовичский район – 12 (0),
  • Мосальский район - 11 (0),
  • Думиничский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 9 (+1),
  • Ульяновский район – 7 (0),
  • Куйбышевский район – 6 (0),
  • Тарусский район – 5 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2020 года.

9 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест. Он появится на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.

Тем временем

Главный инфекционист региона Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.11.2020 14:59 0 1652
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша елена алешина
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