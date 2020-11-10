В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 10 ноября

В Калужской области во вторник, 10 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 209 человек.
За последние сутки выздоровели 70 пациентов. Всего с болезнью справились уже 9945 жителей региона.
В списке умерших теперь 93 калужанина. За сутки подтверждены четыре новых случая. Все они - в Калуге.
На лечении остается 3171 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2020 года.
9 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест. Он появится на территории инфекционной больницы на Грабцевском шоссе.
Тем временем
Главный инфекционист региона Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски. Подробности.
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