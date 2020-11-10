В Калуге четыре человека умерли от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 10 ноября подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жерт эпидемии в нашем регионе достигло 93.

В региональном оперативном сообщили KP40, что все умершие из Калуги. Им было 67, 77 лет и двоим по 72 года.

Ещё 136 человек заразились коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 13 209.

Вылечились от коронавируса 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 9 945 калужан.

На лечении остается 3171 человек.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест.

А главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски.

Тем временем

Нарушителей масочного режима нашли в ночных заведениях Калуги. Подробности.

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