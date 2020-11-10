В Калуге четыре человека умерли от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 10 ноября подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жерт эпидемии в нашем регионе достигло 93.
В региональном оперативном сообщили KP40, что все умершие из Калуги. Им было 67, 77 лет и двоим по 72 года.
Ещё 136 человек заразились коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 13 209.
Вылечились от коронавируса 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 9 945 калужан.
На лечении остается 3171 человек.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест.
А главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски.
Тем временем
Нарушителей масочного режима нашли в ночных заведениях Калуги. Подробности.
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