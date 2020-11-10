Главный калужский инфекционист рассказала о сложностях вакцинации от коронавируса

В Калужской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. 9 ноября был установлен очередной рекорд по дневному приросту пациентов. Поздно вечером в этот же день главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА на своей странице в Facebook опубликовала обращение ко всем жителям нашего региона.

- Дорогие калужане! Вынуждена обратиться к вам за пониманием и поддержкой! В нашем регионе, как и во всей России, складывается сложная ситуация с распространением новой короновирусной инфекцией, которая пришла к нам большой бедой не на месяц, не до тёплых весенних дней - эта беда пришла к нам надолго: до тех пор, пока не менее 60% населения не приобретёт иммунитет к этому вирусу, - рассказала Алешина.

По ее словам, в декабре должны поступить первые массовые партии вакцин для проведения прививок против ковида. При этом Алешина назвала обстоятельства, которые усложняют ситуацию:

вакцинация начнётся в период сезонного обострения эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, а значит у многих людей будут временные медицинские отводы;

вакцина имеет целый ряд противопоказаний, поэтому значительная часть людей (а это наиболее уязвимые группы по ковиду) не будут привиты;

у медицинских работников нет опыта работы с этой вакциной и пока нет достоверных данных, сколько времени после вакцинации будет действовать иммунная защита;

вирус будет продолжать мутировать, а значит будет снижаться эффективность действия вакцины.

- Не только у вас, но и у врачей и ученых ещё очень много вопросов, на которые пока нет ответов, так как вирус не до конца изучен и понятен, - подчеркнула главный врач инфекционной больницы. - Именно поэтому я обращаюсь ко всем калужанам с призывом проявить солидарность, понимание и сплоченность в решении вопросов соблюдения противоэпидемического режима! Сейчас не должно быть беспечности и наплевательского отношения к своему здоровью и здоровью других людей!

Алешина отметила, что самое главное – это соблюдение масочного режима в закрытых пространствах:

- Напоминаю, что маски надо носить не в кармане, не на подбородке, а так, чтобы она закрывала не только рот, но и нос!

Также она призвала снизить количество контактов.

- Второе, но не менее важное: прекратите ходить друг к другу в гости на дни рождения и дружеские посиделки, - просит главный инфекционист. - Я понимаю, что очень сложно жить без общения с близкими людьми, но именно при тесном и длительном общении чаще всего происходит заражение. Не ходите больными на работу - оставайтесь дома!

По словам Алешиной, только совместные усилия помогут победить болезнь:

- Я понимаю, что, прочитав мои рекомендации, многие из вас обвинят медицинские организации в том, что приходится долго ждать скорую помощь или врача из поликлиники, есть сложности с госпитализацией, медицинские работники не всегда уделяют должное внимание. Но все это результат роста заболеваемости ковидом, что привело к большому росту обращаемости за медицинской помощью и госпитализации, а врачей больше не стало - их стало меньше, так как они тоже болеют ковидом, увольняются, не выдерживая огромных нагрузок, не все могут работать с ковидными пациентами из-за собственного возраста и болезней.

Тем временем

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предупредил, что коронавирус пришел надолго. На Грабцевском шоссе в Калуге будут строить новый госпиталь на 1000 мест для больных коронавирусом. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.