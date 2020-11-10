За сутки в Калужской области четыре человека умерли от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жерт эпидемии в нашем регионе достигло 93, сообщили KP40 во вторник, 10 ноября, в федеральном оперативном штабе.
Ещё 136 человек заразились коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 13 209.
Вылечились от коронавируса 70 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 9 945 калужан.
На лечении остается 3171 человек.
По всей России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 817 109. Вылечились – 1 350 741, умерли – 31 161.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2020 года.
Напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на 1000 мест.
А главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина призвала калужан не ходить в гости и носить везде маски.
Тем временем
Нарушителей масочного режима нашли в ночных заведениях Калуги. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!