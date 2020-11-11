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Городской голова Калуги допустил ужесточение ограничений на новогодние праздники

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 11.11.2020 18:32 4 797
Городской голова Калуги допустил ужесточение ограничений на новогодние праздники

На фоне новых рекордов по приросту количества заболевших коронавирусом калужане обсуждают в соцсетях оправданность проведения массовых новогодних гуляний в декабре и январе. Некоторые жители города считают, что это может привести к ухудшению ситуацию с заболеваемостью и повысит нагрузку на медицинскую систему. Вечером в среду, 11 ноября, ситуацию прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ, который сам сейчас лечится от ковида.

- Широко обсуждаются ограничения по празднованию Нового года в Москве. Все из-за коронавируса, - отметил он. - Количество заболевших растет, и подобные мысли сейчас посещают руководителя любого города в стране. В Калуге, которая в этом году носит статус Новогодней столицы России, мы, конечно, сейчас тоже задумываемся об этом.

При этом он напомнил, что о проведении новогодних гуляний в нашем городе стало известно еще в январе 2020 года. И сейчас все службы продолжают готовиться к праздникам.

- Мы ежедневно сверяем наши планы с эпидситуацией, - подчеркнул Денисов. - Деньги на мероприятия выделены. И бюджет уже был рассчитан с оглядкой на пандемию. […] Я вижу мнения и за проведение праздника, и против. Сейчас нет оснований для жестких решений. 

По последним данным, в городе на новогодние праздники уже забронировано около 25% свободных мест в отелях. 

- Мы же стараемся не допустить ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Поэтому, повторюсь, на сегодняшний день нет оснований для отмены новогодних мероприятий, - считает Денисов.

Ранее, напомним, введение ограничений по примеру Москвы допустил и губернатор Калужской области Владислав Шапша. В столице до середины января студентов отправили на удаленку, а кафе и ресторанам запретили работать после 23:00.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 11.11.2020 18:32 4 797
Тэги: коронавирус общество дмитрий денисов здравоохранение владислав шапша
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