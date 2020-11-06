Городской голова Калуги заразился коронавирусом

У избранного в пятницу, 6 ноября, городским головой Калуги Дмитрия Денисова подтвержден коронавирус. Об этом сам градоначальник сегодня сообщил журналистам.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

Напомним, в пятницу депутаты городской Думы Калуги проголосовали за назначение Денисова городским головой. На заседании сам Денисов лично не присутствовал, он был на видеосвязи. Перед выступлением Денисов откашливался.

Дмитрий Денисов на заседании гордумы 6 ноября.

Ранее вспышка коронавирусной инфекции в городской управе Калуги была зафиксирована в конце мая.

6 ноября в Калужской области установлен абсолютный рекорд по приросту заболевших коронавирусом – 129 новых случаев. Подтверждены также три новые смерти.

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