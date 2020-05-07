У калужского чиновника нашли коронавирус

В среду, 7 мая, kp40.ru стало известно, что у троих чиновников городской управы выявлен коронавирус. С просьбой прокомментировать данную информацию мы обратились в горуправу. Вскоре после этого врио градоначальника Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ разместил на своей странице в «Фейсбуке» следующий пост:

«У нескольких сотрудников городской управы наблюдаются симптомы ОРВИ. Все они после осмотра медиками изолированы по месту жительства. Все прошли тест на CoVID-19. У одного из них он оказался положительным. Высока вероятность того, что тест будет положительным и у двух других наших коллег. Все они находятся под наблюдением медиков».

Кто именно из чиновников заболел коронавирусом, Денисов не сообщает. Позже председатель информационно-аналитического комитета городской управы Владислав САХАРЧУК уточнил в пресс-чате мессенджера «Там-Там», что это сотрудники «уровня начальников отдела, замначальника управления».

На наш вопрос, как долго заболевший чиновник и его коллеги ходили на работу с симптомами ОРВИ, Сахарчук ответил:

- Примерно один-два дня. Круг общения установлен, им уже занимаются.

Чиновник, у которого диагноз подтвердился, изолирован дома. Болезнь у него протекает в средней по тяжести форме.