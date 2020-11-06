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Дмитрий Денисов назначен городским головой Калуги

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 06.11.2020 10:21 3 364
Дмитрий Денисов назначен городским головой Калуги

В пятницу, 6 ноября, Дмитрий Денисов стал городским головой Калуги. За соответствующее решение на заседании городской Думы проголосовали депутаты.

Напомним, Денисов руководил администрацией Калуги с декабря 2019 года в статусе временно исполняющего обязанности городского головы. До этого он был первым заместителем губернатора Калужской области.

В конкурсе по замещению должности городского головы участвовал также еще один кандидат - начальник ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Алексей БАТАЛОВ. Однако комиссия предпочла выбрать Денисова.

Кандидатуру Денисова поддержал и присутствовавший на заседании губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- У каждого из вас есть свои рецепты, свои идеи, как сделать Калугу лучше, безопаснее, - отметил глава региона. - Каждый из вас чувствует, каким значительынм потенциалом обладает наш город. Я не устану повторять, что Калуга не просто административный центр, это столица региона. Город, в котором накоплена огромная энергия. Это чувствуется даже несмотря на давление коронавируса. Конечно, многое сделано. Впереди у нас празднование Нового года, в следующем году юблией города. Но это текущие события. А есть то, что вам делать ближайшие пять лет.

По словам Шапши, заниматься городом должна сплоченная команда, во главе которой будет стоять капитан - Дмитрий Денисов.

- Прошу вас поддержать кандидатуру Дмитрия Александровича и дать ему возможность взвалить на его плечи эту нелегкую ношу, - обращался Шапша к депутатам перед голосованием.

Отметим, что сам Денисов присутствовал на заседании Думы по видеосвязи, так как сейчас болеет.

Биография Дмитрий Денисова

Дмитрий Денисов родился в Калуге в 1977 году.

Закончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность «Проектирование и технология радиоэлектронных средств», квалификация – инженер-конструктор-технолог, 2000 г. (с отличием).

Прошел профессиональную переподготовку в 2002 году в МИРБИС по программе «Маркетинг: стратегическая устойчивость предприятий на конкурентном рынке» на ведение профессиональной деятельности в сфере маркетинга; в 2011 году в Северо-Западной академии по программе «Правовое обеспечение государственной службы и муниципального управления» на ведение профессиональной деятельности в сфере юриспруденции; в 2015 году в МАРХИ по программе «Градостроительное развитие территорий» на ведение профессиональной деятельности в сфере градостроительства.

Денисов работал переводчиком в ЗАО НПП «Редмаг» (1998-2000 годы), инженером-конструктором в ОАО «Тайфун» (2000-2002), ведущим специалистом, главным специалистом департамента жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (2002-2004), главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления – начальником отдела, заместителем министра - начальником управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (2004 - 2011), заместителем городского головы города Калуги – начальником управления (2011-2017), первым заместителем губернатора Калужской области (2017-2019), врио городского головы Калуги (2019-2020).

Дмитрий Денисов стал одиннадцатым городским головой Калуги. До него администрацией руководили Виталий Черников, Анатолий Минаков, Валерий Белобровский, Валерий Иванов, Максим Акимов, Николай Любимов, Николай Полежаев, Константин Баранов, Константин Горобцов и Дмитрий Разумовский. Подробнее о калужских градоначальниках мы рассказывали здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 06.11.2020 10:21 3 364
Тэги: общество дмитрий денисов алексей баталов владислав шапша
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