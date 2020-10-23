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Городского голову Калуги выберут из двух претендентов

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.10.2020 15:24 7 1242
Городского голову Калуги выберут из двух претендентов

Гордума Калуги 22 октября завершила прием документов на конкурс по замещению должности городского головы. На должность руководителя администрации осталось два претендента. Непосредственно сам конкурс пройдет 5 ноября.

Как мы уже рассказывали, первым подал документы нынешний врио городского головы Дмитрий Денисов.

Также изъявил желание стать городским головой Алексей БАТАЛОВ - начальник ГБУ КО «Мосальская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».

- Конкурсная комиссия, в состав которой вошли глава городского самоуправления Юрий Моисеев, заместитель председателя городской думы Александр Иванов и председатели комитетов думы, оценит представленные кандидатами документы на соответствие конкурсным требованиям и действующему законодательству и проведет с претендентами индивидуальные собеседования, - сообщает гордума.

Тем временем

 Ночью в Калуге время ожидания скорой помощи выросло до 8 часов. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.10.2020 15:24 7 1242
Тэги: общество дмитрий денисов алексей баталов
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