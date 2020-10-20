Появился первый претендент на пост городского головы Калуги

В понедельник, 19 октября, Дмитрий ДЕНИСОВ подал документы на конкурс на замещение должности городского головы Калуги.

- В нашем городе большое число задач, которые требуют внимательного подхода и взаимопонимания с горожанами, - сообщил он на своих страницах в соцсетях. - За время работы исполняющим обязанности городского головы старался вникнуть в те задачи, которые передо мной ставили калужане, считаю, что позитивные плоды этого диалога видны и сейчас. Главное – оправдывать доверие и быть готовым эффективно работать на общее благо Калуги и ее жителей.

Как рассказали KP40 утром во вторник в пресс-службе городской думы, Дмитрий Денисов стал первым претендентом на должность градоначальника. Никто другой пока не подавал документы.

Напомним, городского голову Калуги выберут 5 ноября.

Комиссия будет состоять из 14 человек. Семь из них назначит городская дума Калуги. Еще семь - губернатор.

Отреагировал на подачу документов Денисовым и глава региона Владислав Шапша:

- Дмитрий Денисов подал документы на замещение должности городского головы Калуги. Столица области – это особый статус и особая ответственность. Работа здесь требует максимальной собранности, полной отдачи сил. Но я знаю, что это решение неравнодушного человека, который любит свой родной город и хочет работать на благо его жителей. Поэтому я поддерживаю этот выбор и желаю Дмитрию Александровичу удачи.

Тем временем

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