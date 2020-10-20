В Калуге туалеты всех ресторанов и кафе хотят сделать общественными

В понедельник, 19 октября, врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на планерке в горуправе поручил заместителю начальника управления экономики и имущественных отношений Владимиру ВАСИНУ провести переговоры с владельцами калужских кафе и ресторанов, предложив им сделать туалеты этих заведений общедоступными. В условиях дефицита бесплатных муниципальных уличных туалетов это, по мнению градоначальника, было бы решением проблемы.

– Понятно, что возникает возможность дополнительных затрат, связанных с эксплуатацией этих объектов, - отметил Денисов. - А, может быть, наоборот, они найдут дополнительных лояльных клиентов, которые воспользуются туалетом и оставят какую-то копейку, попив чаю или кофе. А наших калужан надо приучать к тому, что посещать эти заведения можно спокойно, воспользовавшись той инфраструктурой, которая есть в достаточном количестве. Никакого стеснения у горожан не должно быть. Город – это такое образование, которое нацелено на удовлетворение всех потребностей, в том числе – физиологических. И городские власти, и бизнес для этого должны сделать все. А строительство муниципальных туалетов – это не рецепт.

Владимир Васин ответил, что переговоры о перспективах использования туалетов с владельцами кафе и ресторанов уже ведутся. В ближайшее время, пообещал он, они будут доведены до «логичного и всех устраивающего решения».

Вопрос об использовании туалетов калужских ресторанов и кафе возник после того, как Владимир Васин представил разработанную управлением экономики и имущественных отношений программу «Калужское гостеприимство», задача которой – повышение привлекательности Калуги для туристов.

Знак «Калужское гостеприимство» уже есть Победителем конкурса стал четырехлистник, которым украшен фасад одного из символов Калуги – Гостиных рядов. Летом по итогам конкурса были определены предприятия, которые стали его обладателями. Все они были разделены по тематическим гильдиям, которые станут связующим звеном между бизнесом и властью. Был также разработан туристический сайт и программа лояльности «Калужское гостеприимство».