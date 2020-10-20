$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге туалеты всех ресторанов и кафе хотят сделать общественными

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.10.2020 10:31 35 2397
В Калуге туалеты всех ресторанов и кафе хотят сделать общественными

В понедельник, 19 октября, врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ на планерке в горуправе поручил заместителю начальника управления экономики и имущественных отношений Владимиру ВАСИНУ провести переговоры с владельцами калужских кафе и ресторанов, предложив им сделать туалеты этих заведений общедоступными. В условиях дефицита бесплатных муниципальных уличных туалетов это, по мнению градоначальника, было бы решением проблемы.

– Понятно, что возникает возможность дополнительных затрат, связанных с эксплуатацией этих объектов, - отметил Денисов. - А, может быть, наоборот, они найдут дополнительных лояльных клиентов, которые воспользуются туалетом и оставят какую-то копейку, попив чаю или кофе. А наших калужан надо приучать к тому, что посещать эти заведения можно спокойно, воспользовавшись той инфраструктурой, которая есть в достаточном количестве. Никакого стеснения у горожан не должно быть. Город – это такое образование, которое нацелено на удовлетворение всех потребностей, в том числе – физиологических. И городские власти, и бизнес для этого должны сделать все. А строительство муниципальных туалетов – это не рецепт.

Владимир Васин ответил, что переговоры о перспективах использования туалетов с владельцами кафе и ресторанов уже ведутся. В ближайшее время, пообещал он, они будут доведены до «логичного и всех устраивающего решения».

Вопрос об использовании туалетов калужских ресторанов и кафе возник после того, как Владимир Васин представил разработанную управлением экономики и имущественных отношений программу «Калужское гостеприимство», задача которой – повышение привлекательности Калуги для туристов.

Знак «Калужское гостеприимство» уже есть Победителем конкурса стал четырехлистник, которым украшен фасад одного из символов Калуги – Гостиных рядов. Летом по итогам конкурса были определены предприятия, которые стали его обладателями. Все они были разделены по тематическим гильдиям, которые станут связующим звеном между бизнесом и властью. Был также разработан туристический сайт и программа лояльности «Калужское гостеприимство».

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.10.2020 10:31 35 2397
Тэги: общество туризм дмитрий денисов владимир васин
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 35 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
Банк «Открытие»: в приоритете - поддержка клиентов и развитие бизнеса
В «Известиях» вышло интервью Заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Топливная карта с отсрочкой платежа
Выбор и покупка качественного матраса
Эстетическая стоматология в Москве

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru