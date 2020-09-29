Городского Голову Калуги выберут 5 ноября

Городская Дума утвердила дату проведения конкурса на замещение должности городского Головы Калуги. Он пройдет 5 ноября, сообщает городская управа.

- Подать документы на конкурс можно будет уже с 9 октября. Все документы, которые подадут кандидаты, будет рассматривать конкурсная комиссия. Она представит кандидатов на заседании городской Думы согласно всем требованиям, - рассказали в городской администрации.

Комиссия будет состоять из 14 человек. Семь из них назначит городская Дума Калуги. Уже известно, что в состав комиссии войдут председатель Думы — глава городского самоуправления Юрий Моисеев, его заместитель и председатели всех комитетов представительного органа. Вторые семь человек назначит губернатор Владислав Шапша.