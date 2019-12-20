Смена власти: Разумовский ушел в правительство, Калугой займётся Денисов

Как мы уже сообщали, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ уходит в отставку. В пятницу, 20 декабря, эту информацию подтвердил на заседании городской думы губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
Глава региона рассказал, что вчера вечером предложил Разумовскому должность своего заместителя и министра цифрового развития. И тот согласился.
А временно исполняющим полномочия городского головы Калуги с 23 декабря станет первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ.
– Задача – сделать Калугу самым современным городом в стране, самым благоустроенным, – заявил Артамонов.
/новость дополняется/
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!