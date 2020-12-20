«Идите, помойте сапоги городовому!» Какие наказы дал новому градоначальнику губернатор

В пятницу, 20 декабря, состоялось внеочередное заседание городской Думы Калуги, на котором депутаты приняли досрочную отставку Дмитрия РАЗУМОВСКОГО и единогласно проголосовали за нового градоначальника – Дмитрия ДЕНИСОВА. До сегодняшнего дня он занимал должность первого заместителя главы региона.



Глава муниципального образования «г.Калуга» Александр ИВАНОВ в окружении двух городских голов – «старого» и нового.

Назначить Дмитрия Денисова на должность городского головы предложил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. На заседании Думы он объяснил, чем вызвано такое решение.

- Дмитрий Олегович – человек современный, возглавлял в Правительстве области очень важное направление (цифровое. – Прим. ред.), которое сегодня вышло на острие всей будущей политики, - пояснил глава региона. – Мы не один раз обсуждали, кто мог бы двигать это дело дальше, и пришли к выводу, что надо возвращать Дмитрия Олеговича на это направление. Я предложил ему вчера вечером, чтобы он дал согласие пойти работать в Правительство на должность моего заместителя и одновременно министром цифрового развития. И Дмитрий Олегович согласился перейти на привычную ему работу.

Занять освободившееся кресло градоначальника Артамонов предложил Денисову.

- Наша задача – сделать Калугу самым современным и благоустроенным городом страны. Чтобы успешно делать эту работу, конечно же, нужно, чтобы пришёл человек, который родился здесь, который любит город, имеет опыт работы в городе. И я предложил эту работу Дмитрию Александровичу. Я знаю, вы его уважаете и даже любите. Человек вам не чужой, родной.



За назначение Дмитрия ДЕНИСОВА на должность и.п. городского головы депутаты гордумы проголосовали единогласно.

Далее губернатор около двух минут рассказывал о наиболее ценных качествах своего первого зама: грамотный, способный принимать быстрые решения, к тому же знаком со спецификой городского хозяйства, поскольку ранее несколько лет работал начальником Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

- Всё это время, пока он исполнял должность моего первого заместителя, я был, что называется, как за каменной стеной. Я мог совершенно спокойно уехать в командировку или пойти в отпуск, так как знал, что в области есть человек, который прикрывает все участки.

Хотел бы поблагодарить Дмитрия Александровича за то, что он согласился взвалить на себя эту тяжёлую ношу. Я уже как-то говорил: работать городским головой, на самом деле, сложнее, чем губернатором, потому что задачи те же самые, но у меня там есть много кнопок, на которые я могу нажать и кому-то указание дать, а здесь приходится делать эту работу самому. В этом есть определённые сложности, но есть и удовольствие видеть каждый день результаты своего труда. Уверен, что Дмитрий Александрович будет испытывать это удовольствие от своей непростой, но благодарной работы.

- Я вас не подведу, - пообещал Дмитрий Денисов. – В своей работе буду руководствоваться исключительно принципами честности и добросовестности.

Позже во время пресс-подхода он сказал, что предложение губернатора стало для него неожиданностью, но он принял его с благодарностью.

- Это проявление высшей степени доверия. Безусловно, жизнь изменится кардинальным образом. Свободного времени вообще не будет. Совершенно другой темп, но я к этому готов.

Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях в своей работе, Денисов ответил, что это будут вопросы ветхого и аварийного жилья, проведение капремонта по решениям суда, развитие застроенных территорий.

Помимо хозяйственных задач, новый градоначальник поставил перед собой ещё и задачи идеологического плана, а именно: формирование нового облика муниципального служащего: умного, компетентного, а главное – смекалистого; повышение доверия горожан к власти, а также формирование у калужан чувства гордости за свой город.

- Нужно более ответственно относиться к обещаниям, - добавил Дмитрий Денисов. – Особенно в нынешней ситуации, когда неверно сказанное слово сразу становится достоянием общественности. Обещания не работают. Необходимо перестраиваться. Малые победы иногда важнее, чем те гиперпроекты, которые мы иногда озвучиваем, но с которыми не всё так просто.

Эта мысль губернатору Анатолию Артамонову понравилась особенно.

- Если мы не будем видеть какую-то ямочку под ногами или под колёсами, какие-то простейшие вещи, мы никогда не получим хорошего настроения людей, - развил эту мысль Артамонов. – Я сейчас шёл сюда из Концертного зала. Специально выбрал путь, чтобы как можно больше дворов пройти. Вы знаете, что я, в основном, пешком хожу по городу. И советую всем это делать. Из окон автомобиля это не очень сильно заметно. И практически в каждом дворе обязательно есть какая-нибудь ямка, пусть небольшая. Обязательно! В городе есть специальная техника, которая можем прям приехать и быстренько-быстренько, безо всяких торгов, запылить или заделать эту ямочку. И те несколько сот человек, которые живут в этом дворе, завтра же утром скажут спасибо городской власти. А работа вообще ничего не стоит! Если Северный обход стоит 14 млрд. рублей, то на эти 14 миллиардов по всей стране можно все ямки заделать – не только в Калуге.

Или, допустим, пойти помыть городового (городская скульптура на улице Кирова – прим. ред.) – ничего не стоит! Сказать вот этому, кто убирает улицу, или волонтёрам: «Идите, помойте сапоги городовому!» Они вот таким слоем грязи заросли! И вот эти мелочи, конечно, надо видеть. Тогда люди нас сразу зауважают, потому что они увидят, что мы хозяева в своём городе. И на этом доброжелательном фоне вершить великие дела: строить набережные, дороги, кампусы.

В конце заседания слово взял Дмитрий Разумовский – теперь уже бывший городской голова Калуги. Он, кстати, был десятым по счёту градоначальником областного центра в современной истории России.

- Поработав здесь, хочу сказать, что все процессы у меня немножко переформатировались. Я стал, наверное, больше понимать, что такое реальная жизнь. И, даже работая сейчас на региональном уровне, я, конечно, буду большое внимание уделять Калуге. Я здесь живу, остаюсь, и моя задача – сделать этот город лучше. В моём лице Дмитрий Александрович всегда может видеть союзника.

На этой позитивной ноте внеочередное заседание Думы закончилось, депутаты и чиновники отправились по своим рабочим местам – переваривать информацию о произошедших кадровых перестановках. Они стали неожиданностью для всех, несмотря на то, что разговоры о скорой отставке Разумовского велись с лета.

Вероятнее всего, произошедшие в городской управе изменения – не последние. Исполняющий полномочия городского головы дал понять, что после Нового года в горуправе произойдут новые назначения.

- Что касается команды, то мы, безусловно, отточим её под изменившуюся ситуацию, - сказал Денисов во время пресс-подхода. – Костяк останется прежним, по персоналиям – позже.

О том, чем запомнился калужанам прежний городской голова, и чего ждать от нового, читайте в ближайшем выпуске газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет 25 декабря.