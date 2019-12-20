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Городской голова уходит в отставку

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 20.12.2019 11:04 30 6331
Городской голова уходит в отставку

Дмитрий Разумовский руководил городской управой с весны 2018 года.

В пятницу, 20 декабря, состоится внеочередное заседание городской Думы Калуги. По имеющейся у нас информации, в повестке дня значится один-единственный вопрос: отставка нынешнего градоначальника Дмитрия РАЗУМОВСКОГО. Таким образом продолжена сложившаяся в Калуге со времён Валерия Иванова традиция досрочного сложения полномочий руководителями городской администрации.

Правда, в отличие от предыдущих градоначальников, занимавших этот пост около двух с половиной лет, Дмитрий Разумовский находился в данной должности чуть больше полутора лет.

На посту городского головы Разумовского утвердили 27 апреля 2018 года. До этого он в течение двух месяцев, с 27 марта, занимал эту должность в качестве исполняющего полномочия.

Сообщается, что Дмитрий Денисов возглавит администрацию Калуги.

По сведениям, полученным из неофициальных источников, преемником Разумовского станет Дмитрий ДЕНИСОВ. Сейчас он является первым заместителем губернатора Калужской области. Ранее Денисов возглавлял городское Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Судя по тому, что прежние бывшие городские головы, начиная с Максима Акимова, после отставки назначались заместителями главы региона, можно предположить, что то же самое произойдёт и в этот раз.

Мы будем следить за развитием событий. Почитать историю Калуги в градоначальниках можно здесь.

Уважаемые читатели, а чем вам запомнился Дмитрий Разумовский? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 20.12.2019 11:04 30 6331
Тэги: общество дмитрий разумовский дмитрий денисов
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