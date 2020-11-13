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В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к весне 2021 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 20:27 8 1177
В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к весне 2021 года

Новый госпиталь возведут на территории Калужской областной инфекционной больницы в Грабцево.

Новый госпиталь для больных коронавирусом на Грабцевском шоссе в Калуге планируется построить к весне 2021 года. Он будет располагаться на территории Калужской областной инфекционной больницы и сможет принять до 1000 пациентов, заявил в интервью «Россиии 24» губернатор региона Владислав ШАПША.

- Для того, чтобы ситуация была под контролем и в будущем, мы приняли решение построить госпиталь, - рассказал Шапша. - Госпиталь, который должен быть построен из быстровозводимых материалов на территории инфекционной больницы. Мы рассчитываем, что этот госпиталь будет принимать до 1000 пациентов. И строительство этого госпиталя планируем начать в ближайшее время. Мы планируем, что к весне этот госпиталь будет построен.

Пока, по словам главы региона, планируется создать резерв еще из 200 коек на существующих площадях.

- Но мы прекрасно понимаем, что эти койки изначально были предназначены для лечения людей с другими заболеваниями. И этот госпиталь призван создать такие условия, которые позволят нам лечить людей и с ковидом, и в то же время не сокращать оказания медицинской помощи другим людям, - подчеркнул губернатор Калужской области.

Также Шапша рассказал в интервью, что ситуация с коронавирусом сейчас непростая, но пока не критическая. Кроме того, глава региона похвалил калужан – абсолютное большинство жителей области носит маски в общественных местах.

Последние данные по заболевшим коронавирусом в Калужской области мы публиковали здесь.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 20:27 8 1177
Тэги: коронавирус общество статистика владислав шапша здравоохранение
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