В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 13 ноября

В Калужской области в пятницу, 13 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 618 человек.
За последние сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 437 калужан.
В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.
На лечении остается 3088 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 ноября 2020 года.
В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.
С 16 ноября школы Калуги, Обнинска, Боровского, Мосальского и Мещовского районов возобновят работу. Студенты двух вузов будут учиться дистанционно.
Тем временем
В Калужской области мужчина пять часов сидел в очереди к врачу с температурой. Подробности.
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