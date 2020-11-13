В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 13 ноября

В Калужской области в пятницу, 13 ноября, подтвердили 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 618 человек.

За последние сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 437 калужан.

В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 3088 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1209 (-3 к предыдущему дню),

Боровский район – 249 (-3),

Обнинск – 235 (+27),

Людиновский район – 174 (-4),

Кировский район – 169 (+4),

Козельский район – 162 (+8),

Дзержинский район – 149 (+1),

Малоярославецкий район – 135 (+3),

Жуковский район – 111 (+6),

Бабынинский район – 99 (+1),

Медынский район – 74 (-1),

Сухиничский район – 62 (-1),

Жиздринский район – 36 (+1),

Юхновский район – 34 (0),

Мещовский район – 32 (0),

Ферзиковский район – 31 (+4),

Спас-Деменский район – 22 (+2),

Износковский район – 19 (+1),

Перемышльский район – 18 (+1),

Думиничский район – 16 (+5),

Мосальский район - 13 (0),

Хвастовичский район – 12 (-3),

Барятинский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (0),

Ульяновский район – 6 (0),

Тарусский район – 3 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 13 ноября 2020 года.

В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.

С 16 ноября школы Калуги, Обнинска, Боровского, Мосальского и Мещовского районов возобновят работу. Студенты двух вузов будут учиться дистанционно.

Тем временем

В Калужской области мужчина пять часов сидел в очереди к врачу с температурой. Подробности.

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