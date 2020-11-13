В Калужской области за сутки 136 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 136 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 13 618, сообщили KP40 в пятницу, 13 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 437 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 93 человека.

На лечении остаются 3088 человек.

По всей России за последние сутки выявили 21 983 новых случая коронавируса. За весь период - 1 880 551. Вылечились – 1 406 903, умерли – 32 443.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 13 ноября 2020 года.

В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.

С 16 ноября школы Калуги, Обнинска, Боровского, Мосальского и Мещовского районов возобновят работу. Студенты двух вузов будут учиться дистанционно.

Тем временем

В Калужской области мужчина пять часов сидел в очереди к врачу с температурой. Подробности.

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