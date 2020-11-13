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Калужанка жалуется: «50 человек на приеме, 5 часов в очереди к врачу»

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 13.11.2020 08:15 6 1700
Калужанка жалуется: «50 человек на приеме, 5 часов в очереди к врачу»

Наша читательница Светлана из поселка Полотняный Завод Дзержинского района опубликовала в нашей группе в «Вконтакте» жалобу после ситуации, которая произошла с ее больным мужем.

- У нас в Полотняном Заводе нет терапевта, сидит фельдшер, 50 человек на приеме, муж с температурой 38, просидел 5 часов. Это нормально? – задается она вопросом.

На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Калужской области:

- Действительно, в сложившейся ситуации в стране на сегодняшний день имеется нехватка медперсонала. Многие врачи находятся на листке нетрудоспособности, другие выезжают к пациентам в составе специализированной медицинской бригады, которая обслуживает вызовы к больным. Просим отнестись к данной ситуации с пониманием. Однако по всей Калужской области идет привлечение студентов-медиков и интернов, надеемся, что до конца текущего года ситуация улучшится.

Уважаемые читатели! А вы сталкивались с подобными ситуациями? Расскажите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 13.11.2020 08:15 6 1700
Тэги: общество коронавирус здравоохранение
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