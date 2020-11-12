В Калужской области за сутки 134 человека заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 134 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 13 482, сообщили KP40 в четверг, 12 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 348 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 93 человека.

На лечении остается 3041 человек.

По всей России за последние сутки выявили 21 608 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 858 568. Вылечились – 1 388 168, умерли – 32 032.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 12 ноября 2020 года.

В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов.

Тем временем

В Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Подробности.

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