В Калужской области остались свободными 22,6% коек для больных коронавирусом

По данным на вечер 12 ноября в Калужской области остается свободным 22,6% коек для больных коронавирусом. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

Всего в регионе сейчас создано 2138 мест для пациентов с ковидом. Заняты из них 1654, свободны – 484.

За последние сутки число подтвержденных случаев зараженных коронавирусом на территории региона увеличилось на 134 и достигло 13 482. Выздоровели с начала пандемии 10 348 человек, из них за сутки – 137.

По оперативной информации министерства здравоохранения региона, в настоящее время на инвазивной ИВЛ находятся 13 пациентов, на неинвазивной ИВЛ - 32, на кислородной поддержке – 970. За последние сутки в больницы поступило 116 человек, 108 пациентов выписано.

По информации министра здравоохранения области Алана ЦКАЕВА, медицинские организации необходимыми противовирусными препаратами и антибиотиками для лечения пациентов в условиях стационара обеспечены. Дефицита наиболее назначаемых лекарств в аптеках региона не имеется.

В ходе заседания также обсуждался вопрос о строительстве корпуса для пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Калужской областной инфекционной больницы. В настоящий момент уже определен участок под его размещение.

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