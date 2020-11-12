В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 12 ноября

В Калужской области в четверг, 12 ноября, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 482 человек.
За последние сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 348 калужан.
В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.
На лечении остается 3041 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 ноября 2020 года.
В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов.
А священники продолжают идти к больным ковидом. Теперь уже в областной больнице.
Тем временем
В ближайшее время в Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Подробности.
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