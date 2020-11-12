В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 12 ноября

В Калужской области в четверг, 12 ноября, подтвердили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 13 482 человек.

За последние сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 348 калужан.

В списке умерших по-прежнему 93 калужанина. За последние сутки не было новых подтвержденных случаев.

На лечении остается 3041 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1212 (-22 к предыдущему дню),

Боровский район – 252 (-2),

Обнинск – 208 (+21),

Людиновский район – 178 (+2),

Кировский район – 165 (-3),

Козельский район – 154 (-6),

Дзержинский район – 148 (-4),

Малоярославецкий район – 132 (+6),

Жуковский район – 105 (+1),

Бабынинский район – 98 (+1),

Медынский район – 75 (-8),

Сухиничский район – 63 (0),

Жиздринский район – 35 (-4),

Юхновский район – 34 (+1),

Мещовский район – 32 (+1),

Ферзиковский район – 27 (0),

Спас-Деменский район – 20 (+1),

Износковский район – 18 (0),

Перемышльский район – 17 (+2),

Хвастовичский район – 15 (+2),

Мосальский район - 13 (+2),

Думиничский район – 11 (+1),

Барятинский район – 10 (+1),

Куйбышевский район – 8 (+2),

Ульяновский район – 6 (0),

Тарусский район – 5 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 ноября 2020 года.

В Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов.

А священники продолжают идти к больным ковидом. Теперь уже в областной больнице.

Тем временем

В ближайшее время в Калуге планируют открыть call-центр для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Подробности.

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