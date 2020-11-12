$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калуге священник начал служить в больнице для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужская областная больница.
Опубликовано: 12.11.2020 14:54 15 1341
В Калуге священник начал служить в больнице для больных коронавирусом

В среду, 11 ноября, в Калуге православный священник и психолог из микрорайона Анненки отец Ярослав Драгун начал служить в двух корпусах областной больницы, где находятся пациенты с короанвирусом. Об этом сообщает администрация медучреждения на своих страницах в соцсетях.

В больнице уточняют, что договор о сотрудничестве подписан между министерством здравоохранения Калужской области и Калужской епархией.

- При соблюдении всех санитарных норм священник будет еженедельно посещать верующих пациентов с целью духовной и психологической помощи, - отмечают в областной больнице. - Так, сегодня был совершен молебен о выздоровлении людей, проведены беседы. По общим отзывам людей такие встречи очень важны для морального укрепления и поддержки в лечении тяжёлого заболевания.

Священник церковь коронавирус Калуга

Священник церковь коронавирус Калуга

Священника готовят к визиту в красную зону.

Священник церковь коронавирус Калуга

Представитель Русской православной церкви будет приходить к больным ковидом каждую неделю.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что священник освятил больных коронавирусом в БСМП.

Данные по заболеваемости коронавирусом в Калуге на 12 ноября мы публиковали здесь.

Тем временем

В Калуге задумались об отмене всех новогодних праздников. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калужская областная больница.
Опубликовано: 12.11.2020 14:54 15 1341
Тэги: общество коронавирус религия здравоохранение церковь
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 15 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Грузоперевозки ГрузовичкоФ
Лечение глаукомы в Украине
Христианские художественные фильмы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru