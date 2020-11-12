В Калуге священник начал служить в больнице для больных коронавирусом

В среду, 11 ноября, в Калуге православный священник и психолог из микрорайона Анненки отец Ярослав Драгун начал служить в двух корпусах областной больницы, где находятся пациенты с короанвирусом. Об этом сообщает администрация медучреждения на своих страницах в соцсетях.
В больнице уточняют, что договор о сотрудничестве подписан между министерством здравоохранения Калужской области и Калужской епархией.
- При соблюдении всех санитарных норм священник будет еженедельно посещать верующих пациентов с целью духовной и психологической помощи, - отмечают в областной больнице. - Так, сегодня был совершен молебен о выздоровлении людей, проведены беседы. По общим отзывам людей такие встречи очень важны для морального укрепления и поддержки в лечении тяжёлого заболевания.
Священника готовят к визиту в красную зону.
Представитель Русской православной церкви будет приходить к больным ковидом каждую неделю.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что священник освятил больных коронавирусом в БСМП.
Данные по заболеваемости коронавирусом в Калуге на 12 ноября мы публиковали здесь.
Тем временем
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