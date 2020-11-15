$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 15 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2020 16:18 0 765
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 15 ноября

В Калужской области в воскресенье, 15 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 13 895 человек.

За последние сутки выздоровели 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 606 калужан.

В списке умерших теперь 97 человек. За последние сутки подтверждены четыре новых случая..

На лечении остаются 3192 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 1248 (+34 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 270 (+16),
  • Боровский район – 251 (-1),
  • Людиновский район – 175 (0),
  • Кировский район – 173 (+4),
  • Козельский район – 171 (+6),
  • Дзержинский район – 153 (+5),
  • Малоярославецкий район – 141 (+4),
  • Жуковский район – 101 (+2),
  • Бабынинский район – 99 (+3),
  • Медынский район – 72 (+1),
  • Сухиничский район – 65 (+1),
  • Юхновский район – 39 (+3),
  • Жиздринский район – 36 (0),
  • Мещовский район – 35 (+1),
  • Ферзиковский район – 35 (+4),
  • Спас-Деменский район – 22 (0),
  • Износковский район – 19 (0),
  • Перемышльский район – 18 (+2),
  • Думиничский район – 16 (+1),
  • Мосальский район - 16 (+2),
  • Хвастовичский район – 15 (+3),
  • Барятинский район – 10 (0),
  • Куйбышевский район – 8 (0),
  • Тарусский район – 4 (0),
  • Ульяновский район – 0 (-5).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 ноября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 ноября 2020 года.

В Ульяновском районе на данный момент не осталось пациентов с коронавирусом. Напомним, в начале сентября от коронавируса полностью избавлялся Мосальский район, однако потом там нашли новых зараженных.

Ранее стало известно, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Вечером в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

Тем временем

Калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.11.2020 16:18 0 765
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение владислав шапша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
«Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО
Калужская область присоединилась к программе Ростсельмаш
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Кому стоит задуматься о переезде в Турцию?
Товары для крепежа в интернет магазине
Покупка недвижимости в Петербурге

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru