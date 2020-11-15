В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 15 ноября

В Калужской области в воскресенье, 15 ноября, подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 13 895 человек.

За последние сутки выздоровели 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 606 калужан.

В списке умерших теперь 97 человек. За последние сутки подтверждены четыре новых случая..

На лечении остаются 3192 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1248 (+34 к предыдущему дню),

Обнинск – 270 (+16),

Боровский район – 251 (-1),

Людиновский район – 175 (0),

Кировский район – 173 (+4),

Козельский район – 171 (+6),

Дзержинский район – 153 (+5),

Малоярославецкий район – 141 (+4),

Жуковский район – 101 (+2),

Бабынинский район – 99 (+3),

Медынский район – 72 (+1),

Сухиничский район – 65 (+1),

Юхновский район – 39 (+3),

Жиздринский район – 36 (0),

Мещовский район – 35 (+1),

Ферзиковский район – 35 (+4),

Спас-Деменский район – 22 (0),

Износковский район – 19 (0),

Перемышльский район – 18 (+2),

Думиничский район – 16 (+1),

Мосальский район - 16 (+2),

Хвастовичский район – 15 (+3),

Барятинский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (0),

Тарусский район – 4 (0),

Ульяновский район – 0 (-5).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 ноября 2020 года.

В Ульяновском районе на данный момент не осталось пациентов с коронавирусом. Напомним, в начале сентября от коронавируса полностью избавлялся Мосальский район, однако потом там нашли новых зараженных.

Ранее стало известно, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Вечером в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

Тем временем

Калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

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