Первый район Калужской области избавился от коронавируса

В Калужской области во вторник, 8 сентября, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразились уже 8300 человек.

Выздоровели ещё 42 калужанина. За весь период - 7092. При этом в Мосальском районе вылечился единственный пациент. Теперь в этом районе официально нет коронавируса.

В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.

Лечиться от коронавируса продолжают 1137 калужанин:

Калуга – 258 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 131 (-2),

Людиновский район – 118 (0),

Боровский район – 104 (+2),

Жуковский район – 73 (+1),

Дзержинский район – 66 (+4),

Малоярославецкий район – 54 (0),

Козельский район – 51 (+4),

Кировский район – 43 (-4),

Сухиничский район – 35 (-1),

Бабынинский район – 31 (-2),

Жиздринский район – 31 (-1),

Перемышльский район – 21 (-2),

Мещовский район – 17 (-1),

Спас-Деменский район – 16 (-1),

Ферзиковский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 12 (-1),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 9 (-1),

Медынский район – 8 (0),

Тарусский район – 6 (-2),

Барятинский район – 5 (-1),

Хвастовичский район – 5 (-1),

Куйбышевский район – 3 (0),

Мосальский район – 0 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 сентября 2020 года.

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