Первый район Калужской области избавился от коронавируса

В Калужской области во вторник, 8 сентября, подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразились уже 8300 человек.
Выздоровели ещё 42 калужанина. За весь период - 7092. При этом в Мосальском районе вылечился единственный пациент. Теперь в этом районе официально нет коронавируса.
В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.
Лечиться от коронавируса продолжают 1137 калужанин:
- Калуга – 258 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 131 (-2),
- Людиновский район – 118 (0),
- Боровский район – 104 (+2),
- Жуковский район – 73 (+1),
- Дзержинский район – 66 (+4),
- Малоярославецкий район – 54 (0),
- Козельский район – 51 (+4),
- Кировский район – 43 (-4),
- Сухиничский район – 35 (-1),
- Бабынинский район – 31 (-2),
- Жиздринский район – 31 (-1),
- Перемышльский район – 21 (-2),
- Мещовский район – 17 (-1),
- Спас-Деменский район – 16 (-1),
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 12 (-1),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 9 (-1),
- Медынский район – 8 (0),
- Тарусский район – 6 (-2),
- Барятинский район – 5 (-1),
- Хвастовичский район – 5 (-1),
- Куйбышевский район – 3 (0),
- Мосальский район – 0 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 сентября 2020 года.
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