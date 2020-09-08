В Калужской области 7092 человека вылечились от коронавируса

Во вторник, 7 сентября, в Калужской области ещё 42 человека вылечились от коронавируса. Общее число справившихся с болезнью калужан достигло 7092, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 71 житель региона.
На данный момент известно о 8273 заболевших COVID-19 в Калужской области. Новые данные региональный оперативный штаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за сутки зафиксировали 5 099 новых случаев заболевания. За весь период - 1 035 789. Из них выздоровели 850 049, скончался – 17 993.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на утро 8 сентября 2020 года.
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