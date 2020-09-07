Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 сентября

В Калужской области в понедельник, 7 сентября, подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Всего за время пандемии заразился уже 8273 человека.

Выздоровели ещё 5 калужанин. За весь период - 7050.

В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.

Лечиться от коронавируса продолжают 1152 калужанина:

Калуга – 263 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 133 (0),

Людиновский район – 118 (0),

Боровский район – 102 (0),

Жуковский район – 72 (+1),

Дзержинский район – 62 (+1),

Малоярославецкий район – 54 (+1),

Козельский район – 47 (0),

Кировский район – 47 (+4),

Сухиничский район – 36 (0),

Бабынинский район – 33 (+1),

Жиздринский район – 32 (-1),

Перемышльский район – 23 (0),

Мещовский район – 18 (0),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Ферзиковский район – 16 (0),

Ульяновский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (+1),

Думиничский район – 10 (0),

Износковский район – 10 (+1),

Медынский район – 8 (0),

Тарусский район – 8 (+3),

Барятинский район – 6 (0),

Хвастовичский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 3 (0),

Мосальский район – 1 (0)

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2020 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.