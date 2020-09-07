Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 7 сентября

В Калужской области в понедельник, 7 сентября, подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за время пандемии заразился уже 8273 человека.
Выздоровели ещё 5 калужанин. За весь период - 7050.
В списке умерших 71 человек. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.
Лечиться от коронавируса продолжают 1152 калужанина:
- Калуга – 263 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 133 (0),
- Людиновский район – 118 (0),
- Боровский район – 102 (0),
- Жуковский район – 72 (+1),
- Дзержинский район – 62 (+1),
- Малоярославецкий район – 54 (+1),
- Козельский район – 47 (0),
- Кировский район – 47 (+4),
- Сухиничский район – 36 (0),
- Бабынинский район – 33 (+1),
- Жиздринский район – 32 (-1),
- Перемышльский район – 23 (0),
- Мещовский район – 18 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Ферзиковский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 14 (0),
- Юхновский район – 13 (+1),
- Думиничский район – 10 (0),
- Износковский район – 10 (+1),
- Медынский район – 8 (0),
- Тарусский район – 8 (+3),
- Барятинский район – 6 (0),
- Хвастовичский район – 6 (0),
- Куйбышевский район – 3 (0),
- Мосальский район – 1 (0)
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 сентября 2020 года.
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