За сутки в Калужской области 137 человек заразились коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 137 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 13 755, сообщили KP40 в субботу, 14 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Вылечились от коронавируса еще 119 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 556 калужан.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 93 человека.

На лечении остаются 3106 человек.

По всей России за последние сутки выявили 22 702 новых случая коронавируса. За весь период - 1 903 253. Вылечились – 1 425 529, умерли – 32 834.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 14 ноября 2020 года.

Напомним, в Калужской области на различных уровнях начал обсуждаться вопрос введения ограничений на Новый год. Ситуацию уже прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов. Сам Денисов 13 ноября вышел на работу - он вылечился от ковида.

Стало известно также, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Тем временем

В пятницу калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

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