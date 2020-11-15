Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки еще четыре человека умерли от коронавируса. Общее количество смертей от ковида в нашем регионе в воскресенье, 15 ноября, достигло 97.

В региональном оперативном штабе сообщили о возрасте и месте жительства умерших. Скончались жители Калуги 71 и 90 лет, 58-летний житель Обнинска, а также 64-летний человек из Дзержинского района.

Также подтверждены 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд по дневному приросту пациентов за весь период пандемии. Ранее 139 за день было в начале нынешней недели. Общее количество зараженных достигло 13 895.

Вылечились от коронавируса еще 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 606 калужан.

На лечении остаются 3192 человека.

Ранее стало известно, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Вечером в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

UPD. Стало известно, в каких районах умерои люди.

Тем временем

Калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

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