В Калужской области за сутки четыре человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки еще четыре человека умерли от коронавируса, сообщили KP40 в воскресенье, 15 ноября, в федеральном оперативном штабе. Общее количество смертей от ковида в нашем регионе достигло 97.

Также подтверждены 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Это абсолютный рекорд по дневному приросту пациентов за весь период пандемии. Ранее 139 за день было в начале нынешней недели. Общее количество зараженных достигло 13 895.

Вылечились от коронавируса еще 50 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 606 калужан.

На лечении остаются 3192 человека.

По всей России за последние сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса. За весь период - 1 925 825. Вылечились – 1 439 985, умерли – 33 186.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 ноября 2020 года.

Ранее стало известно, когда на Грабцевском шоссе построят новый госпиталь для больных коронавирусом.

Вечером в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

Тем временем

Калужский вуз опроверг переход на дстанционное обучение с 16 ноября. Подробности.

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