Калужский губернатор объявил о создании органов общественного наблюдения при крупных больницах

Вечером в субботу, 14 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что в регионе нужно повышать открытость работы медицинских учреждений.

- Поэтому при крупных больницах в Калужской области необходимо учредить органы общественного наблюдения, - отметил Шапша. - В них войдут врачи, главы администраций и местные жители, имеющие авторитет и высокий уровень доверия.

Этот вопрос подняли после конфликтной ситуации в Центральной межрайонной больнице №4 в Юхнове. Там, напомним, водители скорой помощи заявили, что им не платят за работу с больными коронавирусом. 13 ноября проверку начала прокуратура Калужской области.

- Потребовалось время, чтобы погрузиться в ситуацию, которая сложилась в Центральной межрайонной больнице №4 в Юхнове, - рассказал в субботу Шапша. - С одной стороны, это частный случай, где стечение самых разных обстоятельств привело к проблеме. С другой стороны, общий симптом влияния пандемии коронавируса на управление здравоохранением в Калужской области. Сегодня с утра я направил министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева в Юхнов. Он встретился с водителями и фельдшерами, которые оказались в центре всей этой ситуации. Документы на руках есть, а в реальности все оказывается сложнее. Поэтому я еще раз повторю: хотите понять – поговорите с людьми. Как доложил Алан Цкаев, на месте разобрались в ситуации, и те специалисты, чьи контакты с ковид-пациентами подтверждены, – оформят документы и получат выплаты по 484-ому постановлению. На месте работали юристы, представитель прокуратуры и глава администрации района. Причины возникших сложностей установлены.

По словам губернатора, разобраться с проблемой в одном месте недостаточно, так как подобные недочеты могут быть и в других больницах.

- Поручил министру здравоохранения Алану Цкаеву в ближайшее время совершить объезд всех межрайонных медицинских учреждений, организовать прием сотрудников, выслушать их, провести встречи с главными врачами, найти болевые точки и принять решения по их устранению, - подчеркнул Шапша. - Далее. Главный врач ЦМБ №4 Виктор Авраменко - депутат Законодательного собрания и член партии «Единая Россия». Считаю, что и областным, и местным депутатам не нужно стоять в стороне от таких ситуаций, а включиться в их решение, больше общаться с людьми. Попросил председателя Заксобрания Калужской области Геннадия Новосельцева обратить внимание на повышение роли депутатов в этой работе.

Комментируя создание органов общественного наблюдения, Шапша заявил, что если бы ситуация в Юхнове была выявлена и обсуждена вовремя, то она и решилась бы в десятки раз быстрее:

- Поэтому подобные структуры, формат которых будет в дальнейшем определен, начнут работать в качестве дополнительного инструмента профилактики подобных проблем.

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