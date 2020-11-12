В Калужской области водители скорой помощи пожаловались на отсутствие выплат за коронавирус

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель скорой помощи в Юхнове говорит о том, что врачам и водителям скорой не платят за работу с ковид-пациентами. Этой записью уже заинтересовалась прокуратура Калужской области. Утром 13 ноября прокурор Юхновского района Александр Бубнов встретится с местными медиками. Ситуацию также прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Мы понимаем какая большая нагрузка сейчас на медиках, бригадах скорой помощи, от их слаженной командной работы зависит многое, подчас - жизнь человека, - подчеркивают в минздраве. - Поэтому вопрос выплат стоит на жестком контроле министерства и лично министра здравоохранения, и в случае возникновения подобных ситуаций, информация обязательно тщательно проверяется. Все положенные выплаты в соответствии с федеральным и региональным законодательством сотрудникам производятся.

По информации министерства, в суд обратились водители и фельдшера скорой помощи Юхновской Центральной районной больницы с тем, чтобы получать выплаты, предусмотренные постановлением Правительства РФ №484.

- Обязательным условием выплат, предусмотренных постановлением, является согласие медицинских работников и водителей на работу с «ковидными» пациентами, - подчеркивают в калужском министерстве. - Однако медработники и водители скорой помощи не стали подписывать данное согласие, что не позволяет им получать выплаты по постановлению. Еще раз обращаем внимание, что данным сотрудникам выплачиваются все предусмотренные законодательством стимулирующие выплаты. По результатам обращения сотрудников Трудовой инспекцией и прокуратурой области нарушений в действиях главного врача не выявлено.

Ранее, напомним, прокуратура сообщала, что в Мещовске пять медиков заразились коронавирусом и не получили положенных выплат.

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