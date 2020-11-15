В Калуге две женщины погибли при пожаре на улице Никитина

Около 18:45 в воскресенье, 15 ноября, в доме №89 на улице Никитина в Калуге начался пожар, в котором погибли две пожилые женщины, сообщает прокуратура Калужской области. Огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного дома.

- В результате пожара погибли 68-летняя женщина и ее 92-летняя мать, - уточняют в прокуратуре. - С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города Калуги.

В прокуратуре назвали и предварительные причины пожара – это неосторожное обращение с огнём либо неисправность электропроводки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото с места пожара на улице Никитина в Калуге 15 ноября 2020 года.