В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 16 ноября

В Калужской области в понедельник, 16 ноября, подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 033 человек.
За последние сутки выздоровели 47 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 653 калужанина.
В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.
На лечении остаются 3283 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 ноября 2020 года.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.
А в понедельник студенты одного из вузов ушли на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Тем временем
В Калужской области резко выросло количество заболевших ОРВИ. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!