В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 16 ноября

В Калужской области в понедельник, 16 ноября, подтвердили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 033 человек.

За последние сутки выздоровели 47 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 10 653 калужанина.

В списке умерших по-прежнему 97 человек. За последние сутки новых случаев не было.

На лечении остаются 3283 человека. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 1285 (+37 к предыдущему дню),

Обнинск – 291 (+21),

Боровский район – 256 (+5),

Людиновский район – 178 (+3),

Козельский район – 176 (+5),

Кировский район – 175 (+2),

Дзержинский район – 155 (+2),

Малоярославецкий район – 146 (+5),

Бабынинский район – 103 (+4),

Жуковский район – 101 (0),

Медынский район – 74 (+2),

Сухиничский район – 66 (+1),

Юхновский район – 39 (0),

Мещовский район – 36 (+1),

Жиздринский район – 35 (-1),

Ферзиковский район – 35 (0),

Спас-Деменский район – 22 (0),

Износковский район – 19 (0),

Перемышльский район – 19 (+1),

Думиничский район – 17 (+1),

Мосальский район - 16 (0),

Хвастовичский район – 15 (0),

Барятинский район – 10 (0),

Куйбышевский район – 8 (0),

Тарусский район – 6 (+2),

Ульяновский район – 0 (-5).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 ноября 2020 года.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша также поручил создать при больницах новые структуры.

А в понедельник студенты одного из вузов ушли на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Тем временем

В Калужской области резко выросло количество заболевших ОРВИ. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.